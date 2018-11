Başkan Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşuyor

İŞTE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adıyaman; Süleyman Kılınç

Amasya; Cafer Özdemir

Antalya; Menderes Türel

"Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum. Belediye başkanlarımıza, belediye meclis ve il genel meclis üyelerimize, sandık müşahidlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Gerek 24 Haziran seçimlerinde Meclis'te görev alan, gerekse önümüzdeki yılın Mart ayındaki seçimlerinde vazife üstlenecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerimin hemen başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cumhur ittifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye, cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten cumhur ittifakı karşısında yer alarak, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"BENİM MİLLETİM SANDIĞA GÖMECEK"

Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğünüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz.

Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse ve şimdi de sandığa gömecek.

Gece gündüz demeden çalışacağız. Ana kademe, kadın kollarımız, gençler; kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe vermiş olduğu destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum.

Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezimizdeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalli idareler yönetimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim.

Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliği ile daha üst noktaya taşıyacak olmamızdır.

Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hem hükümette, hem mahalli idarelerde bu asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir taraftan şehirlerimizin sorunlarını tek tek çözerken, diğer taraftan da belediyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Formülümüz gayet basit. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir.

Günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı. 2019 için Mart'ı için başarı formülümüz aynı.

Şunu unutmayın, AK Parti'nin her bir teşkilat mensubu, her bir gönüllüsü 81 vilayetimizin tamamında, her ilçemizde, köyümüzde kapısını çalmadık hane, elini sıkmadık vatandaş kazanmadık gönül bırakmayacak şekilde çalışmayı sürdürecektir. Dikkat ediniz başlayacaktır demiyorum sürdürecektir diyorum.

Çünkü biz bu gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Bize sempatiyle bakan ama oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız. Oy vermediği gibi bize sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve onların da gönlünü kazanacağız. Bunun için AK Parti'nin her seçimde oy hedefi mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırken kendimizi o derece başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde, iktidarımız tehlikeye düştüğü için değil milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Oy oranımız yükseldiğinde, milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığı için seviniyoruz.

"BELEDİYE BAŞKANI HALKINA TEPEDEN BAKAMAZ"

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz.

Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim. Musluğundan suyu akmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk her tarafından lime lime olmuş şehirde insanlara siz istediğiniz kadar büyük hayaller anlatın beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı yerde uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız. Mutfağında ekmeği, sobasında yakacak odunu kömürü olmayan birine şehircilik adına anlatacağınız hiçbir şeyin karşılığı yoktur.

Önce insanın yaradışılından beri arayışında olduğu barınma, giyinme, güvenlik, eğitim, sağlık hizmetleri kendisine sağlamanız gerekiyor. Türkiye hamd olsun geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırımlarla geride bırakmıştır. Artık milletimizle daha derin ufuklara bakma, daha vizyoner projeleri konuşmaya sahibiz.

Dün şehirlerimizi ur gibi inşa eden gecekonduların önüne geçmenin yollarını arıyorduk. Bugün yüksek yapılan binalardan duyduğumuz binalardan bahsediyoruz. Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk. Bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Söylemek istediğim ülkemiz geliştikçe, milletimizin bakışı derinleştikçe ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyorum. Manifestomuzda şehirlerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz.