Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz"

"Yıllarca cumhur ile cumhuriyeti, gazi ile Atatürk'ü birbirinden ayırmaya çalışanlar büyük zarar verdi. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz"

"Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyete ne milletimize ne de ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir."