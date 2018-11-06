Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"HER DEFASINDA DURMAK YOK MESAJI ALDIK"

"AK Parti iktidarının 16. yılnı geride bıraktık. 17. yılına girdik. Bu dönemin en önemli özelliği milletin kararına saygının tesis edilmiş olmasıdır. 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık ve her defasında hamdolsun durmak yok yola devam mesajı aldık. Değerli kardeşlerim AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından Bismillah deyip kolları sıvarken ülkemizi 4 temel konuda yükseltmeyi hedeflemiştik. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet.

"EĞİTİME AYRILAN RAKAM 10 MİLYARDAN 120 MİLYARA ÇIKTI"

Eğitim bu ülkenin yıllardır üzerinde durduğu, çalıştığı ama bir türlü istediğini alamadığı bir konuydu. Eğitime ayrılan kamu kaynağını üniversiteler dahil 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Şimdi çıkıyor atıyor. Öğretmenler açıktaymış. Sınıflar boşmuş. Dünyadan haberi yok. Millet gerçekleri görüyor. Üniversitei Iğdır'daki, Kars'taki, Hakkari'deki öğrencilerimizin ayağına götürdük. Kredi Burs miktarlarını değiştirdik. Her müracaat edene bu verilecek. Bazı öğrencilerimiz illa burs diyor. Evladım krediye de müracaat etsen faiz uygulaması yok."

"5-10 YIL SONRA O SEVİYEYİ AŞACAĞIZ"

Almanya'nın nüfusu 82 milyon civarında 3 milyon üniversiteli olduğunu söylediler. Bizim 7 milyon 600 bin üniversiteli öğrencimiz var. Nitelik olarak o seviyede olmayabiliriz ama 5-10 yıl sonra o seviyeyi aşacağız."