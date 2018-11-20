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Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
 
Bürokraside tıkanıklıklar yaşandığını biliyoruz. İnşallah kısa sürede aşacağız.
 
En çok ders çıkarmamız gereken hadiselerden biri 1. Dünya savaşıdır. Paris ziyaretinden bir şey çıkarma gayreti boşunadır.
 
Lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanlar bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda cezaevine olan bu kişi ile iltisaklı olanlar gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta batı dünyasından birileri açıklama yapıyor. Bizim bildiğimiz birçok şey var. Türkiye’de bu işlerin finansörü olduğu kişiler var. Bunlar içeri alındığında niye rahatsız oluyorsunuz. 
Bizim varımız yoğumuz her şeyimiz insanımız ülkemiz için. Buna gayret ediyoruz.

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