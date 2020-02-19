19 Şubat 2020 Çarşamba11:18 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye karşı tedbirleri 2010 yılı itibariyle almaya başladıklarını bildirdi



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Geçtiğimiz hafta birilerinin FETÖ'nün siyasi ayağı ve yeni darbe teşebbüsü tartışması gerisindeki sinsiliğe dikkat çekmiştim. Maalesef aynı tartışmanın sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. FETÖ meselesinin çok uzun sosyal, siyasi, kültürel geçmişi olduğunu bilmeyen yoktur.

"BİR TEK ERBAKAN HOCA..."

Yapı diğer pek çok STK gibi toplumun ve hukukun meşru kabul ettiği sınırlar içinde faaliyet yürütürken tehdit ilan edilmiş değildir. Ne zaman bu yapının eğitim, hayır, dayanışma sınırlarını aşıp devleti ele geçirmeye çalıştığı örgüt olduğu netleşmiştir, o zaman karşısında bizi, devleti ve hukuku bulmuştur. Türkiye'de FETÖ'nün serpilmesinde herkesin payı olabilir. FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ve savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Bu süreçleri iyi bilen birisiyim. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Ondan nefret ederdi, hiçbir zaman da bir araya gelmemiştir.

Her gün birileri çıkıp FETÖ konusunda ahkam kesmeye çalışıyor. Bu ülkede vesayet güçleri FETÖ'uye en küçük şekilde dokunmamıştır. Allah diyen, kitap diyenlerin tasfiye yolunu aramıştır. İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına rıza gösteremezdik. Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelenler hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. Bunların bugün bizi suçlaması, kendi gafletlerini saklamasından başka bir şey değildir.

Bunlar FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan ve mücadele başladıktan sonra en büyük FETÖ savunucusu çıkarak ne kadar omurgasız olduklarını göstermişlerdir. Bu kesimlerin PKK için de ülkemize adeta savaş açmış her odak için de aynı tutumu göstermeleri yapısal olduğunun göstergesidir.

Tahmin edemediğimiz husus CHP'nin ve bu gibi yapılara karşı gibi gözükenlerin bir anda FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı. Bunlara da hukuk sınırları içinde yaklaştık. Doğrusu ben de görüştüm. Liderler içerisinde ilişkisi olmayan sadece Erbakan hocaydı. Demirel'in, Ecevit'in, Erdal İnönü'nün görüşmüşlüğü vardır. İrtibatları ileri derecedir.

"TAM BİR İSTİLA"

Bu yapının oluşturduğu tehdidi kendi çevremize bile anlatmakta zorlandığımızı kabul ediyorum. MİT Kumpası bunu anlatmaya başladı. FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımıza sızmasının tarihi eskidir ve müsebbipleri çoktur. Biz göreve geldiğimizde ordunun, emniyetinin, yargının, akademinin kritik konumları zaten işgal edilmişti. MGK'da biz bu meselenin üzerine gidene kadar alınan kararların gerisindeki gizli niyetin, toplumsal reaksiyonu tetikleyerek FETÖ'yü koruma olduğunu görüyoruz. FETÖ'cü danışmanlar bay Kemal'in yanında. İP'in danışmanlarında yine onlar var. Tam bir istila hareketi.

"SEN KAHVE YUDUMLUYORDUN"

Kasım Gülek'ten Ecevit'e kadar, 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerine kadar herkes FETÖ'ye figüranlık yapmıştır. Bunun son başrolü de Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiştir. 15 Temmuz'da bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine mazhar olmuştur o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen genel başkanın önünde tüm yollar açılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısında, uçakların altındaydık. Sen Bakırköy'de başkanın evinde kahve yudumluyordun.