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Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
 
"Ana muhalefet partisi önce seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı. Sonuçları kabullenmek zorunda kaldı. Biz bu arada kabinemizi kurduk. Yeni yönetim sistemini çalıştırmaya başladık. Hem içeride hem dışarıda, siyasi ve ekonomik olarak çok önemli atılımların hazırlıkları içine girdik."
 
"Hiçbir rasyonel nedeni olmayan bir kur saldırısı yaşadık. Ülkemiz içindeki bazı kesimler de maalesef bu sırada ateşe odun taşıdı."

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