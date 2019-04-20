10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüşmesi bekleniyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul'un bazı ilçelerinin belediye başkanlarının AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geldiği görüldü.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmayları ile yapacağı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Çiçek´ten CHP´li İmamoğlu´na: Bu yapılan suçtur

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne darbe!

Terör örgütüne darbe!

CHP'de toplu istifa şoku

CHP'de toplu istifa şoku

İsveç bu Türk taksiciyi konuşuyor

İsveç bu Türk taksiciyi konuşuyor

Akılla durgunluk veren sahtecilik: 10 liradan 200 lira yaptılar

Akılla durgunluk veren sahtecilik: 10 liradan 200 lira yaptılar

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

O mesajın ardından Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı

O mesajın ardından Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı

Çin'de başladı, Rusya'ya sıçradı... Putin talimatı verdi

Çin'de başladı, Rusya'ya sıçradı... Putin talimatı verdi

Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ çatıştı

Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ çatıştı
 

POPÜLER HABERLER

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar: Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar: Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

Ünlü oyuncudan İngiliz hükümetine: Yalancılar ve iki yüzlüler

Ünlü oyuncudan İngiliz hükümetine: Yalancılar ve iki yüzlüler

Akılla durgunluk veren sahtecilik: 10 liradan 200 lira yaptılar

Akılla durgunluk veren sahtecilik: 10 liradan 200 lira yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA