AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi büyük bir coşkuyla başladı. Kongrede seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) listesi açıklandı. Parti Genel Başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday gösterildi. Daha sonra Başkan Erdoğan kongreye katılan yabancı temsilci ve davetlileri kabul etti.

Başkan Erdoğan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu'nda, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'i kabul etti.

Erdoğan, ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic'i kabul etti.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul edildi.



Öte yandan Başkan Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılan Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdinjon İsmailov'u kongre salonunda kabul etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye katılımları için İsmailov'a teşekkür etti.