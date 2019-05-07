Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

TBMM çalışmalarımıza yeniden ağırlık vermeye başlıyoruz. Dün ilk iftarını yaptığımız ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Ülkemiz, İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sulh dini olan İslamın, her türlü zulmü kati olarak yasakladığı, iyiliği, güzelliği ihsanı yardımlaşmayı teşvik ettiği ramazan ayını hakkıyla değerlendirebilirsek ne mutlu bizlere. Yaşadığımız şehirde, tek bir mağdur, tek bir mazlum varsa ve bizim bundan haberimiz yoksa daha da kötüsü imkanımız olduğu halde kendisine el uzatmamışsak ramazanımız heba olmuş demektir.

Yakın arkadaşlarımızdan başlayarak, küskün, dargın olduğumuz, kin ve nefret izlerini yüreğimizden silip atamadığımız tek bir kişi varsa ramazanı gerçek anlamda idrak edemedik demektir. Bu mübarek günlerde Müslüman kanı döken İsrail gibi, Esed rejimi gibi, Sisi gibi, terör örgütleri katil yapılara elimizle yapabileceklerimizi yapamıyorsak ramazanımız boşa geçiyor demektir.

RABBİM, TÜRKİYE ORTAK PAYDASI ALTINDA 82 MİLYON OLARAK KUCAKLAŞMAYI NASİP ETSİN

Rabbim, Türkiye ortak paydası altında 82 milyon olarak kucaklaşmayı nasip etsin. Rabbimiz bize defalarca zorluklarla beraber kolaylıkların da olduğunu müjdeliyor. En büyük gücümüzün, dualarımız, ibadetlerimiz olduğunu aklımızdan çıkarmadan bu mübarek günleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Rabbimizin vaadine sonsuz teslimiyetle, karşımızdaki zorlukların içindeki veya sonundaki kolaylıklara güvenerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Son nefesimize kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu dava yolunda, bizimle birlikte olan her bir kardeşime tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum.

'TEKER TEKER TESPİT EDECEK VE GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Türkiye, önemli bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin sonuçlarının bir kez daha ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Resmi seçim kampanyamız boyunca 59 il, ayrıca 4 ilçe mitingi yaptık. İstanbul'un 28 ve Ankara'nın da 11 ilçesinde her biri diğerinden coşkulu mitingler gerçekleştirdik. Emeğimizin karşılığını da hamdolsun aldık. Seçim sonuçlarını önceki hafta Kızılcahamam'da enine boyuna değerlendirdik. AK Parti olarak bu seçimlerde 15 büyükşehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesi yönetme hakkı elde ettik.

Milletimiz bize 1389 belediyenin 758'inin sorumluluğunu vermiştir. Büyükşehir, il, ilçe ve belde olarak kaybettiğimiz belediyelerin her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma yapıyoruz. Bu başarısızlığa yol açan sebepleri teker teker tespit edecek ve gereğini yerine getireceğiz. Bu işler aceleye gelmez. Tespiti ne kadar sağlıklı yaparsak, çözümü de o derece güçlü olarak hayata geçirebiliriz.

OY FARKI AZALMAYA BAŞLADIKÇA KARŞIMIZDA BAŞKA BİR TABLO OLDUĞUNU ANLADIK

Tabi seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. Yapılan itirazlar sebebiyle 3 ilçemizdeki belediye başkanlığı seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenmesiyle ilgili karar daha önce verilmişti. Bu seçimlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olmuştur. Bu seçimi 25-28 bin arasında bir farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye olan teslimimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık. İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıyla, ilçe birleştirme tutanaklarıyla, geçersiz oylarla ilgili itirazlar netleştikçe, karşımıza bambaşka bir manzara çıktı.

'15 BİN SEÇMENİN İRADESİ ALANEN GASP EDİLMİŞTİR'

Gördük ki AK Parti'ye 15 bin seçmenin iradesi alanen gasp edilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu bellidir. Hatalar, yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış sadece AK Parti'nin oylarında belirli farklılık ortaya çıkmıştır.

'BİR İRADE GASPINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

İlçe ve il seçim kurullarındaki itirazlarımızın ardından konuyu YSK'ya taşıdık. Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır. Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Fakat gözümüzün önünde duran hukuksuzluğu, daha vahimi bir irade gaspını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan sürecin sebebi budur.

Değerli arkadaşlar, biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar. Açık konuşmak gerekirse, sadece iptal oylarının sayımıyla ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkması dahi içimize kurt düşürmeye yetmiştir.

'İBB SEÇİMLERİNDE TAM KANUNSUZLUK, USULSÜZLÜK OLDUĞUNA SAMİMİ OLARAK İNANIYORUZ'

İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık görevlisinden neredeyse 20 bine yakınının seçim kanunundaki açık emre rağmen, kamu görevlisi değil de banka çalışanlarından seçilmiş olması şüphelerimizi daha da artırdı. Bir takım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. İBB seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük olduğuna samimi olarak inanıyoruz.

Tek tek kusurlar mazur görülebilir ama sandık kurulu üyelerinin, başkanlarının neredeyse 3'te 2'sinin kanuna aykırı atanmasını, iptal edilen oyların AK Parti'ye ait çıkmasını kimse masum bir hata veya yanlış olarak izah edemez. Hukuk mücadelemizi dün akşama kadar sürdürdük. Yoksa AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz.

'BİZ SADECE GASP EDİLEN HAKLARIMIZI DÜZELTMENİN PEŞİNDEYİZ'

Biz sadece gasp edilen haklarımızın ve yapılan açık usulsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz.

Şayet durum tam tersi olsaydı, AK Parti seçimi kazanmış gözüküp de fark yarı yarıya azalsaydı, aynı usulsüzlükler tespit edilseydi inanın bana ensemizde her gün boza pişiriyor olurdu. Bize etmedikleri bırakmayacak olanların, şimdi hukuki haklarımızı kullandığımız için aynılarını yaptığı iki yüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum.