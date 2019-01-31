Başkan Erdoğan AK Parti'nin tanıtım videosunu paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti Seçim Manifestosu Tanıtım Toplantısı'na yönelik hazırlanan videoyu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan seçim beyannamesi ve seçim manifesto tanıtım toplantısına davet edileceklerin listesi ise bir önceki MYK toplantısında belirlenmişti.