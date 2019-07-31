Başkan Erdoğan Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.