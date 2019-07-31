Başkan Erdoğan Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.