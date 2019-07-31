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Başkan Erdoğan Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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