Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin yerel seçimlere ilişkin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı.

İŞTE AK PARTİ'NİN 11 MADDELİK SEÇİM MANİFESTOSU "AK Parti olarak, yeni dönemdeki belediyecilik anlayışımızı ve milletimize taahhütlerimizi 11 başlık altında özetliyoruz. Tüm belediye başkan adaylarımıza, aramızda Meclis üyesi kardeşlerimiz var, değerli basın mensupları değerli misafirler; 1- ŞEHİR PLANLARI konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. 2- ALTYAPI VE ULAŞIM konusu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarıyla ilgili sorunları tamamen çözülmemiş şehir bırakmayacağız. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz. 3- KENTSEL DÖNÜŞÜM projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. 4- BENZERSİZ ŞEHİRLER hedefimiz doğrultusunda, her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Şehirlerimizi, asli karakterlerini güçlendirerek, koruyarak yaşatmayı esas alacağız. 5- AKILLI ŞEHİRLER ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını, özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacağız. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği bir dönemde, Türkiye’yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız. 6- ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER ile, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız. Sıfır Atık Projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz. İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz. 7- SOSYAL BELEDİYECİLİK anlayışımızı, tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Sessiz yığınların sesi olacağız. Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim birimlerine kadar götüreceğiz. Sporu her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek altyapıyı kuracağız. 8- YATAY ŞEHİRLEŞME yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Gönüllerimize hitap eden mekânlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. 9- HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa, insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde, bu istişare yöntemini kullanacağız. 10- TASARRUF VE ŞEFFAFLIK yeni dönemde belediyelerimizde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline gelecektir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yeni dönemde belediyelerimizde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline gelecektir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. 11- DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER ile AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getireceğiz.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Şehirlerimizi yönetme anlayışımızın özünü, milletimize vereceğimiz sözlerin çerçevesini oluşturan manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Belediye başkanlığına aday olan AK Partili ve Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her birine şimdiden başarılar diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak, AK Parti'yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum.

Milli iradenin üstünlüğüne yürekten bağlı bir parti olarak 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum.Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ve dik duruyoruz endişeniz olmasın.

İnsan şehirler kurar. Yollar, köprüler yapar. Kıtadan kıtaya uzanır. Uzaya çıkar. Ama gönlü ancak bir gönülde sükuna erer. Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder. Bir gönüle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızın hayali, bir delikanlının umudu, bir yaşlının yalnızlığı, bir çocuğun kucak açısı ile birlikte gönülde karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca çiçeğe gönlünü açıp rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. Göğsünde bir et parçası değil, alemi taşır.

Şehri emanet görmek, emanet almak ancak gönül sahibi ise olur. Gönüllere girerek olur. İşte o zaman gönülden gönüle köprüler kurulur. Seyyit Nesimi'nin dediği gibi "Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, gül alırlar gül satarlar, çarşıda pazar güldür gül." Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur.

AK Parti olarak şehirlerimize, belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde; etnik, kültürel ve dini ayrımcılık gibi demokrasiye meydan okuyan eğilimler yükselişe geçmiş durumda. Son iki asırda çevre kirliliğinden terör olaylarına ve savaşlara kadar pek çok sıkıntıyla boğuşan dünyamız tarihi bir yol ayrımına gidiyor. Bu tablo bizi diğer meselelerin yanı sıra, şehir tasavvurumuz ile bunlarına ayrılmaz parçası olan belediye hizmetlerinde daha çok düşünmeye sevk ediyor. Dünyayı ve hayatımızı nasıl idrak ediyorsak yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz.

Nasıl oldu da böylesine ince fikirli zevkli medeniyet müktesebatından böylesine hoyrat bir şehircilik geçmişine savrulduk? Bize göre şehirlerin sıkıntılarının temelinde insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor.

"SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR. CUMHUR İTTİFAKI'NIN TANIMI BUDUR"

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Cumhur İttifakı'nın tanımı budur, pazara kadar değil inşallah mezara kadar. Milletin değerlerine sahip çıkmayanların şehircilik mirasına sahip çıkması zaten işin tabiatına aykırı olurdu.

Türkiye, uzun süre yönetimine hakim olan vizyonsuz, öngörüsüz, kifayetsiz, istikrarsız milletin derdiyle dertlenmediği için hastalıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır. Açık yüreklilikle kabul etmek gerekir ki, kadim şehirlerimiz dahi bu hastalıktan kendini kurtaramamıştır. Bizler tüm siyasi hayatı bu çarpıklıklarla mücadeleyle geçen AK Parti kadroları olarak şehirlerimizin ve ülkemizin hizmetine koştuk. Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur. Ama milletimiz ve tarih şahittir ki tüm gücümüzle ülkemizi maddi ve manevi medeniyet değerleriyle yeniden buluşturmak için çalıştık. Azmettik, gayrettik, çalışıyoruz ve çalışacağız.

Şuna inanıyoruz, bizimkisi bir aşk hikayesidir. Aşk ise kişinin sevdiğinde yok olmasıdır, laf ile aşk olmaz. Sevdiğinizle yok olursanız aşk olur. Şehirlerimizi mazisiyle barışık ve geleceği kucaklayan hizmetlere kavuşturmak amacıyla gece gündüz ter döktük. Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat eserler ortaya koyduk. AK Parti belediyecilikte çığır açmış kadrolar tarafından kurulmuş bir partidir.

"CHP ÇÖPTÜR, CHP ÇUKURDUR, CHP ÇAMURDUR"