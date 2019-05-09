Başkan Erdoğan: Sonuçları kabul ettik ancak İstanbul'da farklı bir durum vardı

Başkan Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni" kapsamında verilen iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün de odamız sen kazan ülken kazansın anlayışıyla girişimcilerimize öncülük etmeyi sürdürüyor. Biliyorsunuz istihdam seferberliği başlattık. Hedefimiz 2,5 milyon ilave istihdamla hedeflerimize ulaşmaktır. ATO'nun bize sözü yıl sonuna kadar 220 bin istihdam. Şu an itibarıyla 60 bin istihdamı sağlamış durumda. Temennim odur ki yıl sonuna kadar istihdam hedefinin sağlanmış olması. Yılın ilk 3 ayında olumlu yönde fakat yetersiz bir istihdam artışını başardık. İlerleyen süreçte istihdamda çok ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Devlet olarak istihdam konusunda geçmişte olmadığı kadar çok geniş kapsamlı teşvikler veriyoruz. Tüm iş adamlarımızı bu teşviklerden yararlanmaya davet ediyorum. ATO bu konuda yön göstermeye hazırdır.

"Ülkemiz üzerindeki kara bulutları birer birer dağıtıyoruz"

Ülkemiz üzerindeki kara bulutları birer birer dağıtıyoruz. Sanayide çarkların daha hızlı döndüğü, ticarette sirkülasyonun genişlediği, üretimin ve kazancın bereketinin arttığı bir döneme giriyoruz.

"Türkiye'yi durduramayacağını görenler hedeflerimize ulaşma inancımıza saldırıyorlar"

Türkiye'yi durduramayacağını görenler hedeflerimize ulaşma inancımıza saldırıyorlar. Faizi ve enflasyonu tetikleyen kur operasyonlarının gerisindeki en büyük amaç budur. İlgili ilgisiz her gelişmeyi bahane ederek döviz kurunu harekete geçirenler, istikrar ve güven iklimimizi zedeleyerek milletimizi sürükleme peşindeler. Bu oyunu bozmakta kararlıyız. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanları tüm bunların üstesinden gelmeye yetecek düzeydedir. Kendimize güvendiğimiz taktirde hiçbir yaptırım, ambargo, ek vergi uygulaması bizi durduramaz.

Ülkemizi kendi senaryoları doğrultusunda siyasi, ekonomik ve askeri olarak çökertmeye çalışanlara bu fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Şehit yakınlarımızın acılarına ortak olmak yerine onları teröristlikle PKK'lılar gibi davranmakla suçlayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Biz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Milletimiz, darbelere ve vesayet güçlerinin tüm oyunlarına rağmen demokrasiye sahip çıkmıştır. İstanbul halkı bize büyükşehir belediye başkanı olarak şehri yönetme sorumluluğunu verdiğinde kısa sürede eşi benzeri görülmemiş şekilde hizmetlere imza attık. Haksız bir şekilde ceza alıp cezaevinin yolunu tuttuğumuzda yanımızda milletimizin olması yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyor. Kurduğumuz partiyi ilk seçimde iktidara getiren milletimiz için gece gündüz çalıştık. Ardından milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığına layık gördü. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken de ilk seçimde hep milletimizle beraber yol yürüdük. Çareyi hep milli iradede, sandıkta, seçimde, demokraside aradık. Son 17 yılda 15 defa milletimizin hakemliğine gitmemizin sebebi budur. 31 Mart seçimleri esasında belediye yönetimleri ve muhtarlıkla ilgilidir. Ama ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem bu seçimleri farklı bir yere taşıdı. Hamdolsun bu seçimlerde de milletimiz bir kez daha yüzde 51,7 gibi bir oranla bizim yanımızda Cumhur İttifakının yanında yer almıştır. Her seçim gibi 31 Mart'ta da kazanılan kaybedilen yerler oldu.