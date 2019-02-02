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Başkan Erdoğan, Arap kökenli vekillere birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısında bulundu

Başkan Erdoğan, Arap vekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, 'Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın Huber Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kabul ettiği milletvekillerine, İsrail Parlamentosunda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür eden Erdoğan, milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine "Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne", "Yahudi ulus devlet yasasına" ve "Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere" karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu ifade etti.

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasasının" İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.

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