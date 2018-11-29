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Başkan Erdoğan Arjantin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e geldi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 17.00'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e geldi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buenos Aires Ezezia Havalimanı'na gelişinde Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto ile Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
 
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Buenos Aires'e geldi.

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