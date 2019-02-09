Başkan Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap ediyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Aydınlı kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum. Aydın'ın koca yürekli efeleri 1950 yılında demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Aydınlı kardeşlerim seçimlere az kaldı. Çok çalışacağız. Hazır mıyız? Ben size inanıyorum, bu işi başaracaksınız. Aydınlı halkım 31 Mart'ta AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracaktır. Aydın, ülkemizin beka meselesinde yanımızda yer alacaktır. Buna çok inanıyorum. Aydın'ın tarihi, bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Kilit taşımız Aydın'dır."

"ONLARIN TÜRKİYE İÇİN TEK BİR PLANI VE HAYALİ BİLE YOKTUR"

"Türkiye için dertlenmek, Türkiye için çalışmak, Türkiye'ye hizmet etmek öyle her babayiğidin harcı değildir. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış, yıkım ekibi olanları biliyorsunuz. İşte yine o yıkım ekibi ellerini ovuşturmaya başladı. Onların Türkiye için tek bir planı ve hayali bile yoktur. CHP'den, PKK'nın güdümündeki partiye kadar hepsi bir araya geliyor. CHP kiminle yürüyor, terör örgütü ile yürüyor. Terör örgütünün siyasi temsilcileri ile yürüyor. İyi Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Bir de Saadet Partisi var. Onlar da beraber yürüyorlar. Bunlar dörtlü çete. Beraber yürüyorlar. Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz Darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı ruhuyla birleştik. Sanıyorlar ki 31 Mart'tan sonra meydan kendilerine kalacak. Geçen sene soğan-patatese ümit bağlamışlardı. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunlarla oy toplayacaklarını zannediyorlar.

"CHP, ARTIK SADECE KILIÇDAROĞLU'NUN VE AVANESİNİN PARTİSİDİR."

"Cerablus'ta, El-Bab'da, İdlib'de benim mehmedim tankıyla topuyla teröristleri yok etti. O patatescilere, domatescilere sesleniyorum. O merminin bedelinin ne olduğunu bilir misin? Bunlar anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz. Gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz. Doğalgaz, elektrikte indirimler yapıyoruz ama bunları görmüyorlar. Modern bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye ekonomisinin çözümüne katkı vermek yerine kriz duasına çıkıyorlar. Biz zaten gerekli önlemleri alıyoruz. Ama bunların öyle bir derdi yok. Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşim, biz Kandil'i başlarına yıkmaya çalışırken, terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misin? CHP, artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir."