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Politika

Başkan Erdoğan, Atina'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak 'TUR' ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Atina'ya gitti
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Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.

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