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Politika

Başkan Erdoğan: Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız

Başkan Erdoğan, 'Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız.' dedi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 15:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'deki yeni dönemle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Şimdi hamdolsun Kıbrıs'ta seçim yapıldı. Bu seçim neticesinde Türkiye'yi seven Türkiye'yi kabullenmiş bir kardeşimiz orada Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız.

Anavatan-Yavruvatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç var bu gecikti. Tüm bunları yapmasaydık biz milletimizin yüzüne bakabilir miydik? Bunları yapmasaydık biz biz olabilir miydik? İşte bunun için diyoruz ki hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

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