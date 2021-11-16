Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulundu.
Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü inceledi.
Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, iş için İstanbul'a gelmişti. Geçtiğimiz hafta salı günü Ataşehir'de Can Göktuğ Boz isimli cani tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü.