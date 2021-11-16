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Politika

Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından canice öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

16 Kasım 2021 Salı 12:19 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 13:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü inceledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, iş için İstanbul'a gelmişti. Geçtiğimiz hafta salı günü Ataşehir'de Can Göktuğ Boz isimli cani tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü.

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