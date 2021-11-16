Başkan Erdoğan: Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz

16 Kasım 2021 Salı 14:27 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 15:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gençlik Festivalimize hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığımız millet bahçesinde gerçekleştirdiğimiz festivalimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Gençlik festivalimizi önümüzdeki yıllarda geliştirerek geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından 100 bin öğrenci Ankara'ya gelecek ve buradaki etkinliklere katılacak. Gençlerimizle yaptığımız sohbet toplantılarında aslında çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri, hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz.

"GÖKTEN ZEMBİLLE SİYASETE İNMEDİM"

Gençler gördüğünüz gibi bayanlar maşallah çok gayretli. Saygıdeğer hanım kardeşlerim, sevgili gençler bugün burada siyasete gençlik kollarında atılmış birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Gökten zembille siyasete inmedim, gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim sırasında da hep gençlere daha güzel bir dünya bırakacak işler yaptım. İyi ki hanım kardeşlerimle omuz omuza bu yolları yürümüşüm diyorum. Türkiye'nin 2023 hedefleri demokrasi ve ekonomide sorunlarımızı çözmeyi amaçlıyordu. Eğitimden sağlığa, enerjiden saniye tüm alanlarda kurduğumuz altyapı bize bundan sonraki vizyonlarımız için lazımdır.

İnşallah ülkemizin bir sonraki insani ve ekonomik kalkınma eşiği olan 2071 vizyonunu da sizler şekillendireceksiniz. Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Avrupa'nın, ABD'nin ve Asya'nın hızla yaşlandığı dönemde ülkemiz nüfusunun 3'te 1'inin gençlerden oluşması çok önemlidir. Gençlerimiz de çok farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Kardeşlerim göreve geldiğimizde seçme seçilme yaşı 30'du, bunu önce 25'e sonra 18'e indiren kim oldu, biz olduk. Gençlerin seçme, seçilme yaşını biz hazırladık. Bizimle beraber gençler 18 yaşında seçilme hakkını yakaladı, seçme hakkını yakaladı.

"SEÇİMLERİN KİLİDİ GENÇLERİMİZDİR"

Kardeşlerim 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Gençlerimizin hayalleri, tespitleri bizim için hayati önemdedir. Türkiye'nin en çok üyesi olan gençlik kollarına sahip parti biziz. Geçtiğimiz 19 yılda yılda gençlerimize yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 gençten sadece 1'i kayıt yaptırabiliyordu. Gençler okul öncesi eğitimden ilk, orta ve lise seviyesine kadar her alanda benzer atılımları hayata geçirdik.

Sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine biz sunduk. Bizim gençliğimiz imkanları ile bugünkü gençlerin beklentilerinin farklı olduğunu biliyoruz. Göreve geldiğimizde harçlardan dolayı sıkıntı var mıydı, vardı. Harçları biz kaldırdık. Burs da 45 liracık veriyorlardı... CHP'nin, İP'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Kardeşlerim bu muhalefet inkarcıdır, inkarcı. 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Ben sizlere inanıyorum, sizlerle 2023'te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği yoksulluk, baskı, zulüm, kavga, çekişme gibi her biri milletimizin enerjisini sömüren günleri geride bıraktık.

Bu ülkede terör var mıydı? Güneydoğu, Doğu Anadolu maalesef teröre mahkum edilmiş miydi? Şimdi artık terörü yok ettik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te yok ettik. Vatandaşlarım artık gece saatlerinde rahatlıkla sokaklara çıkabiliyor. İşte AK Parti budur, Cumhur İttifakı budur ve güçlenerek yarınlara yürüyoruz.

"BOŞ TENEKE GÜRÜLTÜSÜ"

Şu gerçeği asla unutmamamız gerekiyor, yapmak zor yıkmak kolaydır. Maalesef ülkemizde tüm tarihleri boyunca olduğu gibi bugün de yıkmaktan, engellemekten, yasaklamaktan başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmenin planlarını yapıyor. Gençlerimizden böyle bir duruma kesinlikle izin vermemelerini istiyorum. Karşınıza geçip hükümeti eleştirenlere, belediyelerimizi eleştirenlere şöyle bir bakın, bunlar ülkeyi bizden daha iyi yönetecek birikime, ahlaka, dirayete sahipse karar elbette sizindir. Ama hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu asla unutmayın.

Tarih boyunca toplumların taşıyıcı dinamikleri hep gençler olmuştur. Hiçbir baskı, hiçbir engel gençliği durduramaz. Yakın tarihimizde bunun sayısız örneği var. Çanakkale Savaşı bu ülkenin gençlerinin yedi düvele meydan okuyuşunun destanıdır. Milli mücadelenin kazanılması ve cumhuriyetimizin kurulması da gençlerin eseridir. Tek parti zihniyetine karşı verilen mücadelede de gençlerimiz hep en ön saflardaydı.

Bugünün gençleri çok daha şanslı, hem kolayca geçmişin birikimlerine ulaşma imkanına sahipler hem de fikir insanlarımızla sık sık bir araya gelebiliyorlar. Tabi bunu yaparken Hz. Mevlana'dan aldığımız ilhamla bir ayağımızı kendi medeniyetimize sabitleyeceğiz. Gelenekten geleceğe uzanan bir yolu takip edeceğiz. Biz kimsenin rengine, kişiliğine, karakterine bürünmeyeceğiz. Tam tersine kendi rengimizi, bölgemize vereceğiz. Değerlerimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. İşte bunun için diyorum ki gençler, hanım kardeşlerim, bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil TEKNOFEST kuşağıdır. Bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan gençlik; kim var diye seslenilince fert fert ben varım cevabını veren bir gençliktir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik burada olduğu gibi ülkesine ve milletine gönülden bağlı, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincine sahip bir gençliktir. Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz

CHP'NİN TEZKERE'YE 'HAYIR' OYU VERMESİNE TEPKİ

Bir parti çıktı; Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatları için gereken tezkereye TBMM'de hayır dedi. Bununla kalmadı evet diyenleri de ihanetle suçladı. Sonra aynı parti çıkıp Kandil'i yerle bir edeceğini iddia etti. Bay Kemal, senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi, Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin yönettiği o tankların arasından nasıl kaçtıysan, nasıl oradan Bakırköy Belediyesi'ne gittiysen bugün de aynısın.

İYİ PARTİ'YE KÜFÜR TEPKİSİ

Bir başkası şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Hepsi de birbirinin aynı... biz bunların hangi tıyniyette olduğunu zaten biliyorduk. Ben sizlerden özür dileyerek bir şey diyeceğiz şu İYİ Parti'nin başındaki kadın, bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın, parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfür ederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya, bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor.

Bunlar kötü örnekler. Sakın onlar gibi yapın. Siz kartallara bakın, leş peşinde koşan akbabalara değil.