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Başkan Erdoğan: Biz tökezlersek İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner

Başkan Erdoğan, 'Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder."

"Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek."

"Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner"

 "Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz."

"Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik."

"Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar."

"Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak."

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