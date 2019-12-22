22.12.2019 04:20 - Güncelleme: 22.12.2019 04:20

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin Ödül Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ‘çılgın proje’ olarak nitelendirilen Kanal İstanbul’un ihale sürücini önümüzdeki haftalarda başlatacaklarını açıkladı. THY Yönetim Kurulu ve Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın ev sahipliğini yaptığı törende konuşmasına Türk ekonomisinin tüm alanlarıyla birlikte ihracatta hâlâ hak ettiği seviyenin çok gerisinde bulunduğuna işaret ederek başladı. Erdoğan “İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız” diye konuştu.

BİR HAFTALIK DEĞİL

Erdoğan, yıllarca Türkiye’yi kendi iç çekişmeleriyle oyalayanların bu kez hezimete uğradığını dile getirerek, şunları söyledi: “Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar, inşallah durduramayacaklar. İçeride, dışarıda. Özellikle de şu anda içeride ana muhalefetin başındaki zat. Biz ‘Kanal İstanbul’ diyoruz, o da çıkıyor diyor ki ‘Yapamayacaksınız.’ Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan yap, biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor. ‘Hangi müteahhit bu işin içerisine girerse, bilsin ki verdiği parayı -biz geliyoruz, geldiğimiz zaman- alamayacaktır’ diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Ne demek yahu? Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı bir konu da. Devletlerde devamlılık esastır ve bir müteahhit bu işe girmiş, anlaşmasını, sözleşmesini yapmış. Buna cevap vermeyi zait addediyorum da böyle söylediği için bütün müteahhitlerimize, uluslararası konumu olan müteahhitlerimize bir şey hatırlatmak istiyorum, bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin. Bu, üstelik şu anda ana muhalefetin başında. Biz inşallah şurada önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz. Bunun çalışması, 1 haftalık, 1 aylık, 1 yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak.”

GETİRİSİ OLACAK

Kanal İstanbul’un çevreci özelliğinin yanı sıra Türkiye’ye kazandıracağı haklar olduğunu bildiren Erdoğan, Selimiye’nin önünde tankerin 7 ayı aşkın bir süre yandığını, hiçbir şey yapılamadığını anlattı. Erdoğan “Her an bu bir tehlikedir ve çevrenin tehdididir. Kanal İstanbul ile bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır. Bütün bunların çalışmaları yapılmış ve Karadeniz’den Marmara’ya iniş burada farklı bir özelliğe bir de çevreci anlayışla çevre güzelliğine de bu kanalla İstanbul’umuz sahip çıkacaktır.” dedi.

İHRACATÇILARA ÖDÜL

2018 yılı Hizmet İhracatı Ödüllerini kazanan firmaları tebrik ederek, birinci olanlara ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren herkesin milletim adıma başımızın üstünde yeri var” dedi.