Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmit'teki TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde kendi hedeflerimize kilitlendik.

- Kocaeli üretimde ve istihdamda destan üstüne destan yazıyor.

- Kendilerine milleti değil de vesayeti, darbecileri ve teröristleri yoldaş kılanlar milletimizle aynı istikamete bakmamış ve aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır.

- Bizim iktidarımızda ne sulu, ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Uyuşturucuyla mücadelede gerekli mücadeleyi veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.

- Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz.

- Tüm terör örgütlerinin uzantıları, kifayetsiz siyaset tüccarları, Türkiye'nin ve kardeşininiz düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar.

- (6'lı masa) Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını, bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum.

- Hala kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum.

- Ne ideolojik sapkınlıklara eyvallah ettik, ne de inanç fanatizmine kendimizi kaptırdık. Ne de ülkenin iliğini emen bir avuç vesayetçiye eyvallah etmedik.



- Kocaeli'ne son 20 yılda bugünün rakamlarıyla 73 milyar TL tutarında yatırım yaptık.