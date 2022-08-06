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Politika

Başkan Erdoğan: Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur, mücadelemizi verdik vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmit'te yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile ilgili sözlerine tepki göstererek, 'Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmit'teki TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde kendi hedeflerimize kilitlendik.

- Kocaeli üretimde ve istihdamda destan üstüne destan yazıyor.

- Kendilerine milleti değil de vesayeti, darbecileri ve teröristleri yoldaş kılanlar milletimizle aynı istikamete bakmamış ve aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır.

- Bizim iktidarımızda ne sulu, ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Uyuşturucuyla mücadelede gerekli mücadeleyi veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.

- Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz.

- Tüm terör örgütlerinin uzantıları, kifayetsiz siyaset tüccarları, Türkiye'nin ve kardeşininiz düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar.

- (6'lı masa) Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını, bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum.

- Hala kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum.

- Ne ideolojik sapkınlıklara eyvallah ettik, ne de inanç fanatizmine kendimizi kaptırdık. Ne de ülkenin iliğini emen bir avuç vesayetçiye eyvallah etmedik.

- Kocaeli'ne son 20 yılda bugünün rakamlarıyla 73 milyar TL tutarında yatırım yaptık.

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