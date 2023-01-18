Başkan Erdoğan böyle seslendi: 2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen AK Parti MYK toplantısında 2023 seçimleri, yerel yönetimler ve Meclis çalışmaları ele alındı. Seçimlerin önemini bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan'ın teşkilatlara "2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz" dediği öğrenildi.

Yabancı ülke liderlerinin 2023 sonrasında yine kendileri ile çalışmak istediklerini kurmayları ile paylaşan Başkan Erdoğan'ın, "6'lı masanın durumu ve son günlerdeki hava AK Parti lehine" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki AK Partili belediyelerin çalışmaları hakkında MYK'yı bilgilendirdi, AK Parti belediyelerinin eserlerinin 2023 seçimleri için önemi ele alındı.

DÜNYA LİDERLERİ BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

2023 seçimlerine az bir süre kala, Cumhur İttifakı'nda düzenlenen her toplantının ana gündem maddesini seçimlerin yol haritası oluşturuyor. Bu kapsamda önceki gün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında Başkan Erdoğan'ın, teşkilat mensuplarının moral motivasyonunu artırıcı konuşma yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, 2023 seçimlerinin önemini bir kez daha vurgulayan ve yol arkadaşlarına, "2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz" diyerek seslenen Başkan Erdoğan'ın, "Katıldığımız il programları ve mitinglere halkımızın yoğun ilgisi var. 6'lı masanın durumu ve son günlerdeki hava daha da AK Parti lehine döndü. Özellikle dünya liderlerinin de 2023 sonrası için bizimle birlikte çalışma istekleri var" diye seslendiği ifade edildi.

TARİH GÜNCELLEMESİNDE KARARLIYIZ

Seçim tarihinin öne alınması konusunda da kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan'ın, "Halkımızın ekonomik talepleri ve genel sorunları için çözüme yönelik çok sayıda düzenlemeler yaptık. Sanayici çiftçi üretici destekleri uluslararası alanda yaptığımız çalışmalar, tahıl krizi gibi sonuç alıcı çalışmalarımız oldu.

Savunma sanayideki gelişmeler ve yerlilik oranımız ortada. Attığımız adımları yaptığımız hizmetleri vatandaşımıza tek tek usanmadan anlatın. Seçim tarihi ile ilgili muhalefetin bir takım eleştirileri olsa da seçim tarihini güncelleme noktasına kararlıyız" dediği belirtildi.

EYT ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'in yaptığı sunum doğrultusunda AK Partili belediyelerin seçim sürecindeki rolü değerlendirildi. AK hizmet, AK belediyelerin yaptığı ve yapacağı projeler MYK üyelerine anlatıldı. Seçim sürecinde yerel yönetimlerin çalışmaları ile ilgili belediyelerin icraatı ve CHP'li belediyelerin başarısızlıkları dile getirildi.

Öte yandan MYK'da Meclis çalışmaları da değerlendirildi. Merakla beklenen EYT konusunun en geç mart ayında çözüme kavuşarak hak sahiplerinin paralarını alacakları belirtildi. Muhalefetin, EYT konusunun bilerek bekletildiği iddialarının asılsız olduğu, yakında Meclis'e geleceği aktarıldı. Sözleşmelilerin kadro düzenlemesi ile ilgili komisyon çalışmalarının sürdüğü başörtüsüne anayasal güvence için atılan adımlar ve gelinen son noktada da detaylı bir şekilde ele alındı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO BUGÜN GENEL KURULDA

Sözleşmelilerin kadroya geçişi ile ilgili de taleplerin değerlendirildiği MYK'da Başkan Erdoğan'ın adaletsizlik olmasın diyerek talimat verdiği ve konuyla ilgili 4 kişilik ekibin genel çerçeve çizecekleri ortaya çıktı.