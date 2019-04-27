Başkan Erdoğan: Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim kampanyası sürecinde neredeydiler?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: İçimizde belli noktalara gelenler bugün çıkmış, bazı çalışmalar yapıyor. Sen seçim sürecinde neredeydin? Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?İçimizde belli seviyelere, belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil. Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim kampanyası sürecinde neredeydiler? Her zorluğun bir imtihan olduğuna iman ederiz. Böyle dönemlerde yanımız da olanları da karşımıza dikilenleri de unutmayız. Nerede neler döndüğünü hepsini biliyoruz, gün ola harman ola. Zamanı geldiğinde bu teşkilatın geleceği için hesabını sormasını biliriz. Bu parti bir davadır, bu davaya gönül verenler bu davanın sır küpü içerisinde kendilerini tutmaları gerekir. Biz bu yola böyle çıktı, böyle yürüyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran budur.