Başkan Erdoğan: Melih Gökçek benim yol arkadaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP’den aday olacağı iddialarıyla ilgili, 'Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan bazı satırbaşları:
"Kabine revizyonu ve Bakanlıkların bölünmesi söz konusu değil"
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Artık bu iş çözülmeli. İpe un sermenin anlamı yok"
"İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim bilirsek ortaya çıkartırız. Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var"
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