Başkan Erdoğan: Melih Gökçek benim yol arkadaşım Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP’den aday olacağı iddialarıyla ilgili, 'Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum' dedi.