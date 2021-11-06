Başkan Erdoğan: Bu proje yeminli Türkiye düşmanları ve içimizdeki mankurtlara en güzel cevaptır

6 Kasım 2021 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğumuz şu dönemde böyle bir eseri hizmete açmamız çok önemli. Kuraklığın tetiklediği enerji ve gıda krizlerine karşı ülkemizi korumak zorundayız.

Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın bundan sonraki dönemine ilişkin karanlık senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Su bu yüzyılın en stratejik kaynağıdır.

İklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus nedeniyle su kaynaklarındaki baskı giderek artmaktadır. Elimizdeki kaynakları tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir.

Geçmişte petrol için verilen mücadelenin su kaynakları ve gıda için yaşanacağı anlaşılıyor. Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu tesisi hizmete açtık. Sel baskınlarına karşı 5 bin 340 taşkın koruma tesisini hizmete sunduk.