Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder
Başkan Erdoğan, 'Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder.' dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Konuşmasında yeni parti iddialarına değinen Başkan Erdoğan, "7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız. Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler." dedi.
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