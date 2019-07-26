Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder Başkan Erdoğan, 'Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder.' dedi.