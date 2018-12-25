Başkan Erdoğan, bütçe görüşmelerinde kendini öven CHP'li Şener'e tepki gösterdi: Kendi egosundan bahsediyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada anamuhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde ortaya koyduğu provokatif söylemlerine sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, bütçe görüşmelerinde anamuhalefetin dişe dokunur tek bir söz ve fikirde bulunamadığını ifade etti.

ŞENER'E İSİM VERMEDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan, bütçe görüşmeleriyle ilgili konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'e de isim vermeden tepki gösterdi. CHP'li Şener Meclis'teki konuşmasında sık sık kendi icraatlerini anlatmış sürekli "Ben" kelimesini kullanarak kendisini övmüştü. Hatta Şener daha ileri giderek ekonomide ortaya çıkan başarının kendisine ait olduğunu iddia etmişti.

"KENDİ EGOSUNDAN BAHSEDİYOR"

Başkan Erdoğan, Meclis'te yaptığı konuşmayla kendisini öven CHP'li Abdüllatif Şener için, "Bütçe görüşmelerinde ne var? Bol hakaret, hamaset, yalan, iftira, manipülasyon var? Sokak çetelerine övgü, Türkiye karşıtlarına sunulmuş bolca malzeme var. Mesela bir tanesi çıkmış, bütçe yerine sadece kendinden, kendi egosundan bahsediyor" diyerek Şener'e tepki gösterdi.