Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Üsküdar İftarı programında yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

- Allah bize yardım bekleyen tüm mazlumlara yardım edecek güç kuvvet versin.

- Tek başına ülkemizin son 6 yılda yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız tuzakların kanıtıdır.

- Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri hiç bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'a ne kadar büyük şükran duysak azdır.

- Yarın Yenikapı'da 300 bin kişi ile Enderun teravihini yaşayacağız.

- İBB Başkanlığı seçimlerinde demokrasi ve sandığa gölge düştü, oyları çaldılar.

- Bizim amacımız Milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur. Hiç kimsenin bizi sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok.

- YSK'nın Hukuki teğit ettiği sıkıntı ve yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktır. Kimse bize hak aradık diye eleştiremez. Hele hele kimsenin YSK üyelerini hedef göstermeye haklı gerekçesi olamaz.

- 23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.

- Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul Belediye Başkan adayı olarak sunduk ve onunla İstanbul'u daha da ileri götüreceğiz.

- Hedeflere ulaştığımızda ise ülkemizin önünde bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır.

- Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu göremeyenlerdir.

- Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara tepki gösterenler olayın ciddiyetini anlamakta ısrar ediyor.