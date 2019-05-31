27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8274
  • 6,5283
  • 244.465
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan: Binali Yıldırım Bey ile İstanbul'u daha da ileri götüreceğiz

Başkan Erdoğan Büyük Üsküdar İftarı programında konuştu. Başkan Erdoğan, 'Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul Belediye Başkan adayı olarak sunduk ve onunla İstanbul'u daha da ileri götüreceğiz.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Üsküdar İftarı programında yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:
 
- Allah bize yardım bekleyen tüm mazlumlara yardım edecek güç kuvvet versin.
 
- Tek başına ülkemizin son 6 yılda yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız tuzakların kanıtıdır.
 
- Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri hiç bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'a ne kadar büyük şükran duysak azdır.
 
- Yarın Yenikapı'da 300 bin kişi ile Enderun teravihini yaşayacağız.
 
- İBB Başkanlığı seçimlerinde demokrasi ve sandığa gölge düştü, oyları çaldılar.
 
- Bizim amacımız Milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur. Hiç kimsenin bizi sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok.
 
- YSK'nın Hukuki teğit ettiği sıkıntı ve yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktır. Kimse bize hak aradık diye eleştiremez. Hele hele kimsenin YSK üyelerini hedef göstermeye haklı gerekçesi olamaz.
 
- 23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.
 
- Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul Belediye Başkan adayı olarak sunduk ve onunla İstanbul'u daha da ileri götüreceğiz.
 
- Hedeflere ulaştığımızda ise ülkemizin önünde bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır.
 
- Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu göremeyenlerdir.
 
- Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara tepki gösterenler olayın ciddiyetini anlamakta ısrar ediyor.

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

Aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

İşte uçan otomobil Skai

İşte uçan otomobil Skai

Bayram yoğunluğu başladı

Bayram yoğunluğu başladı

'Üniversitede okuyan gençlere staj imkanı sağlayacağız'

'Üniversitede okuyan gençlere staj imkanı sağlayacağız'

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı

KPSS ile kadın özel harekatçı alınacak

KPSS ile kadın özel harekatçı alınacak
 

POPÜLER HABERLER

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Karaman'da korkutan görüntü! Vatandaşlar yaklaştırılmıyor

Karaman'da korkutan görüntü! Vatandaşlar yaklaştırılmıyor

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

O silahlar deniz üssünde sergileniyor!

O silahlar deniz üssünde sergileniyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA