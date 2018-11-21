Başkan Erdoğan, Büyükelçileri kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Janjgava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Janjgava'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Barba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Barba'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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