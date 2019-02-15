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Başkan Erdoğan: Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor

Başkan Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Erdoğan, 'Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor.' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız. Türkiye'de artık, Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı."

TRUMP'IN BEKLENEN AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor." şeklinde konuştu.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

Erdoğan, "Maalesef ABD hala samimi davranmıyor.Maalesef ABD hala samimi davranmıyor. Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek." dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Erdoğan, "CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım. Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz." ifadelerini kullandı.

MACRON'UN 24 NİSAN AÇIKLAMASI 

Erdoğan, "Macron'a 'daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dedim. Bizim tarihimizde soykırım yoktur." dedi.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Erdoğan, "Biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almadılar. Çıkın açıklayın bunu, bunu da açıklayamıyorlar." şeklinde konuştu.

ASKERLİK SÜRESİ

Erdoğan, "Belli bir noktaya tabii gelindi, nihai noktayı henüz koymuş değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

 
 

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