Başkan Erdoğan: CHP, HDP'ye boyun eğdi, yazık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
2022 bütçesi büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışma
Bütçede en büyük payı eğitim almaktadır. Sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık
Dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı gereken mali altyapıyı oluşturduk
Amacımız küresel krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmektir
Üretimde kapasiteyi sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor
İstihdamda da salgın öncesinde bir yere geldik
Ülkemizin hakettiği yeri alması için çalışıyoruz
Milli Savunma Teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi başta olmak üzere önemli bir yere taşıdı
Ülkemize Yeşil İklim Fonundan 3 milyar 750 milyon dolar kaynak sağlanmasına yönelik mutabakat zaptı geçtiğimiz günlerde imzalandı. Kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız, ülkemizin önemli bir kısmı hala tarım üretimi için ihtiyacı olan yağışa kavuşamadı
İklim krizinin yol açtığı sorunları yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız
Kuraklık tehdidi fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye olarak tedbir alıyoruz
Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Bu yıl gübre desteğinde yüzde yüz artış yaptık
Çiftçimizi kuraklık karşısında korumaya yönelik sigortalardaki devlet desteğini yükselttik
Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları kapsamında 3.6 milyar lira hibe verdik
Üreticilerimiz tek karış alanı boş bırakmadan üretim yapmalı. Bizim için tarım sektörü savunma sanayii kadar önemli
Her halk oylamasını birincilikle tamamladık, AK Parti'nin 20 yıllık geçmişindeki bu başarı zinciri kendi kendine ortaya çıkmadı
Bizim başarılarımızın tek formülü milletimize dayanmaktadır. Biz gece gündüz çalışmakla bugüne geldik
Karşımıza çıkan her engeli arkamızdan yazılan her senaryoyu aşarak yola devam ettik
Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle milletimiz geleceğine güvenle bakmaya başlamıştır
Biz düşmanı fiziki olarak bu topraklardan attık. Geride bıraktığı zihniyet kirinden kurtulamadık
Yalan ve iftira kampanyaları hiç durmamıştır. Türkiye'ye husumet besleyen çevreler, terör örgütleriyle çalışmaktan çekinmeyenlerle karşı karşıyayız
Suriye ve Irak ile ilgili tezkerenin amacı sınırımızda kurulması amaçlanan terör koridoruna izin vermemektedir
Oylamaya saatler kala 'hayır' demeye karar verdiler
CHP ile HDP'nin perde arkasında zaten bildiğimiz ortaklığı, bu tezkere oylaması ile alenen ortaya çıkmıştır
Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık
Suriye ve Irak tezkeresi öncesinde HDP, CHP'ye çağrı yaptı, CHP'nin HDP'ye ağzının payını vermesi beklenirdi
Onurlu bir partinin liderinin çıkıp 'Siz kimsiniz de bizi tehdit ediyorsunuz' diye HDP'ye tepki göstermesi gerekiyordu
Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz
Türkiye'yi Suriye'den dışlamak isteyenlerin kullandığı argümanları soru haline getirip önümüze koyuyorlar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir
Büyükelçilerin ülkemize ve yargı kurumlarımıza ağır bir hakaret olarak gördüğümüz açıklamasından kimin nerede durduğunu hep birlikte takip ettik
Büyükelçiler konusunda sergilediğimiz onurlu duruş Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti
Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur
Herkesi hedef alan Kılıçdaroğlu tek parti faşizmini geri getirmenin gayreti içindedir
Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor
TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız
Kendi partisini yönetmekten aciz, sen kimsin de Osmanlı'ya hakaret ediyorsun?
2023 Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacak