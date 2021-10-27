Başkan Erdoğan: CHP, HDP'ye boyun eğdi, yazık

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 12:51

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

2022 bütçesi büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışma

Bütçede en büyük payı eğitim almaktadır. Sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık

Dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı gereken mali altyapıyı oluşturduk

Amacımız küresel krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmektir

Üretimde kapasiteyi sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor



İstihdamda da salgın öncesinde bir yere geldik



Ülkemizin hakettiği yeri alması için çalışıyoruz

Milli Savunma Teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi başta olmak üzere önemli bir yere taşıdı

Ülkemize Yeşil İklim Fonundan 3 milyar 750 milyon dolar kaynak sağlanmasına yönelik mutabakat zaptı geçtiğimiz günlerde imzalandı. Kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız, ülkemizin önemli bir kısmı hala tarım üretimi için ihtiyacı olan yağışa kavuşamadı

İklim krizinin yol açtığı sorunları yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız

Kuraklık tehdidi fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye olarak tedbir alıyoruz

Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Bu yıl gübre desteğinde yüzde yüz artış yaptık

Çiftçimizi kuraklık karşısında korumaya yönelik sigortalardaki devlet desteğini yükselttik

Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları kapsamında 3.6 milyar lira hibe verdik

Üreticilerimiz tek karış alanı boş bırakmadan üretim yapmalı. Bizim için tarım sektörü savunma sanayii kadar önemli

Her halk oylamasını birincilikle tamamladık, AK Parti'nin 20 yıllık geçmişindeki bu başarı zinciri kendi kendine ortaya çıkmadı

Bizim başarılarımızın tek formülü milletimize dayanmaktadır. Biz gece gündüz çalışmakla bugüne geldik

Karşımıza çıkan her engeli arkamızdan yazılan her senaryoyu aşarak yola devam ettik

Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle milletimiz geleceğine güvenle bakmaya başlamıştır

Biz düşmanı fiziki olarak bu topraklardan attık. Geride bıraktığı zihniyet kirinden kurtulamadık

Yalan ve iftira kampanyaları hiç durmamıştır. Türkiye'ye husumet besleyen çevreler, terör örgütleriyle çalışmaktan çekinmeyenlerle karşı karşıyayız

Suriye ve Irak ile ilgili tezkerenin amacı sınırımızda kurulması amaçlanan terör koridoruna izin vermemektedir

Oylamaya saatler kala 'hayır' demeye karar verdiler

CHP ile HDP'nin perde arkasında zaten bildiğimiz ortaklığı, bu tezkere oylaması ile alenen ortaya çıkmıştır

Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık

Suriye ve Irak tezkeresi öncesinde HDP, CHP'ye çağrı yaptı, CHP'nin HDP'ye ağzının payını vermesi beklenirdi



Onurlu bir partinin liderinin çıkıp 'Siz kimsiniz de bizi tehdit ediyorsunuz' diye HDP'ye tepki göstermesi gerekiyordu

Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz



Türkiye'yi Suriye'den dışlamak isteyenlerin kullandığı argümanları soru haline getirip önümüze koyuyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir

Büyükelçilerin ülkemize ve yargı kurumlarımıza ağır bir hakaret olarak gördüğümüz açıklamasından kimin nerede durduğunu hep birlikte takip ettik

Büyükelçiler konusunda sergilediğimiz onurlu duruş Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti

Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur

Herkesi hedef alan Kılıçdaroğlu tek parti faşizmini geri getirmenin gayreti içindedir

Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor

TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız

Kendi partisini yönetmekten aciz, sen kimsin de Osmanlı'ya hakaret ediyorsun?

2023 Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacak