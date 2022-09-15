İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2022 Perşembe / 19 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2755
  • EURO
    18,2775
  • ALTIN
    988.399
  • BIST100
    3387.86
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Şanghay İşbirliği Örgütü
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.