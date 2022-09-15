Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.