Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/15/28904073.jpg'/><p>Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/15/28904075.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/15/28904077.jpg'/>