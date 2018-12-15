Başkan Erdoğan, Denizli'de açılış töreninde konuşuyor

Denizli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Belediyecilik AK Parti'nin işidir, CHP falan bu işten anlamaz'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugüne kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm cumhurbaşkanları arasında başbakanlar arasında ülkemizin şehirlerini şahsım kadar çok ziyaret eden, vatandaşlarımızla neredeyse çok sık iç içe olan bir başka kişi bulamazsınız. Çünkü biz milletin iradesinin üzerinde irade tanımıyoruz. Çünkü biz içinizden çıktık sizinle beraberiz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

''CHP BU İŞTEN ANLAMAZ''

Biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle birlikte yürüyoruz. Allah nefes verdiği sürece bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Bugün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen hizmete açıyoruz. Belediyecilik AK Parti'nin işidir, CHP falan bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u kimden aldım? CHP'den aldım. İstanbul susuzdu çöp dağları vardı hava kirliliği tavan yapmıştı.

''İZMİR'İ DE ALACAĞIZ''

İzmir'de bile susuzluk vardı. İzmir'in su sorununu da biz Devlet Su İşleri olarak çözdük. Baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin görevidir ama yapamadılar biz yaptık. Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız.

''ÖNÜMÜZDE İYİ GÜNLER VAR''

CHP demek çöp, susuzluk, hava kirliliği, yolsuzluk, yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık. Önümüzde iyi günler var.''