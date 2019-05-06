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Başkan Erdoğan: Tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir.' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Şehadeti şeref olarak gören milleti, terör örgütlerini kullanarak dize getirebileceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir." ifadelerini kullandı.

 

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