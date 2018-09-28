Başkan Erdoğan, devlet ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki dört günlük yoğun mesaisinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki ilk devlet ziyaretini Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetine icabetle Almanya'ya gerçekleştiren Başkan Erdoğan, başkent Berlin'e ulaşır ulaşmaz Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Dört günlük ABD seyahatinin ardından yoğun mesaisini ara vermeden sürdüren Başkan Erdoğan, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak.

Almanya Başkbakanı Angela Merkel ile öğle yemeği yiyecek olan Başkan Erdoğan, yemek sonrasında Başbakan Merkel ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Daha sonra Neue Wache anıtını ziyaret edecek ve çelenk bırakacak olan Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından önde gelen Alman firmalarıyla bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, Almanya'daki ikinci gününü, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından onuruna verilecek yemeğe katılarak tamamlayacak.

Almanya programının üçüncü gününde Başbakan Merkel ile çalışma kahvaltısı için de bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, Berlin'deki temasları kapsamında Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesi, terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya karşı ortak mücadele, ABD'nin başlattığı ticaret savaşına karşı ortak tavır ve Suriye konusu gibi bölgesel gündemlerin de aralarında bulunduğu meseleleri masaya yatıracak.

Berlin'deki temaslarının ardından Köln'e geçecek olan Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yaparak Almanya seyahatini tamamlamış olacak.