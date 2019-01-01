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Başkan Erdoğan: Devletimize illetleri dokundurtmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nı başkent Ankara'da karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Bu devletimize illetleri dokundurtmayacağız' dedi.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara belediye başkan adaylarını tanıtım programına katıldı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen program öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda bulunan vatandaşlara hitap etti.
 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte 24 ilçe belediye başkan adayını programda açıklayacağını ifade eden Erdoğan, 25 adaydan 3 tanesinin Cumhur İttifakı gereği Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) olduğunu, diğerlerinin AK Parti'den olduğunu belirtti. "Cumhur İttifakı'nı başkent Ankara'da karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız" diyen Erdoğan, başkente yakışır bir aday olarak Mehmet Özhaseki'yi belirlediklerini söyledi. Erdoğan, Özhaseki'nin 5 dönem Kayseri büyükşehiri yönettiğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını anımsatarak, "O günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir" şeklinde konuştu.
 
Yerel seçimlere 3 ay kaldığını hatırlatan Erdoğan, "2019 yılı milletimiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Unutmayın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız ve bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Bu yolda bunu başaracağız" dedi.

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