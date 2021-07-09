Başkan Erdoğan: Diyarbakır anneleri, kalleş yüzleri deşifre etti

9 Temmuz 2021 Cuma 14:30 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 14:50

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Biz bugün buraya Diyarbakırlıları dinlemek, Diyarbakır ile olan kavlimizi yenilemek için geldik.

- Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

- Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.

- Son günlerde CHP'li siyasetçilerin hezeyana varan beyanlarında artış görünüyor.

- 2023 yolunda bizi ağır imtihanların beklediğini görüyoruz.

- Demokrasimizi güçlendirecek, kardeşliği perçinleyecek tek bir önerileri, tek bir sözleri yok.

- Biz siyaseti milletimiz için milletimizle birlikte yapıyoruz. Bunun için gönül bağını canlı tutmamız gerekir.