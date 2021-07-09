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Politika

Başkan Erdoğan: Diyarbakır anneleri, kalleş yüzleri deşifre etti

Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.' dedi.

9 Temmuz 2021 Cuma 14:30 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 14:50
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Başkan Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Biz bugün buraya Diyarbakırlıları dinlemek, Diyarbakır ile olan kavlimizi yenilemek için geldik.

- Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

- Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.

- Son günlerde CHP'li siyasetçilerin hezeyana varan beyanlarında artış görünüyor.

- 2023 yolunda bizi ağır imtihanların beklediğini görüyoruz.

- Demokrasimizi güçlendirecek, kardeşliği perçinleyecek tek bir önerileri, tek bir sözleri yok.

- Biz siyaseti milletimiz için milletimizle birlikte yapıyoruz. Bunun için gönül bağını canlı tutmamız gerekir.

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