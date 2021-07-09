Başkan Erdoğan: Diyarbakır anneleri, kalleş yüzleri deşifre etti

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Biz bugün buraya Diyarbakırlıları dinlemek, Diyarbakır ile olan kavlimizi yenilemek için geldik.
- Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.
- Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.
- Son günlerde CHP'li siyasetçilerin hezeyana varan beyanlarında artış görünüyor.
- 2023 yolunda bizi ağır imtihanların beklediğini görüyoruz.
- Demokrasimizi güçlendirecek, kardeşliği perçinleyecek tek bir önerileri, tek bir sözleri yok.
- Biz siyaseti milletimiz için milletimizle birlikte yapıyoruz. Bunun için gönül bağını canlı tutmamız gerekir.