Başkan Erdoğan, Rusya, İran ve Çin başkanlarıyla görüştü

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Başkan Erdoğan, Duşanbe'de Tacikistan, Rusya, İran ve Çin başkanlarıyla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Duşanbe'de Tacikistan, Rusya, İran ve Çin başkanlarıyla görüştü.

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Başkan Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Zirve'deki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman,  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

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