Başkan Erdoğan, Rusya, İran ve Çin başkanlarıyla görüştü

Başkan Erdoğan, Duşanbe'de Tacikistan, Rusya, İran ve Çin başkanlarıyla görüştü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Duşanbe'de Tacikistan, Rusya, İran ve Çin başkanlarıyla görüştü.