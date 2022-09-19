Başkan Erdoğan duyuracak! Tarih verildi

2023 seçimleri için yol haritası hazırlandı, tarih verildi.

Hedefler 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

AK Parti seçim hazırlıklarını 3 başlık altında sürdürüyor.

SAHA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İlk adımda saha çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" adıyla yeni bir formatta devam ediyor.

Her haneye giriliyor, her vatandaşın derdi dinleniyor. İllerden gelen geri bildirimler inceleniyor.

PERFORMANSLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Hazırlıkların ikinci aşamasını, AK Partili milletvekillerinin performanslarının değerlendirilmesi oluşturuyor.

İllerde öne çıkan vekillerin tespitine önem veriliyor. 81 ilde yeni görevlendirmelerle takviyeler yapılması amaçlanıyor.

AK PARTİ'DEN GENÇLERE ÖZEL HAZIRLIK

AK Parti'nin seçim hazırlığının son aşamasının ise propaganda dönemi olması hedefleniyor.

2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 6 milyonu aşkın genç seçmen için de özel hazırlık yürütülüyor.

Erdoğan'ın yeni dönemde genç seçmenle buluşmalarının devam etmesi planlanıyor. Bu kapsamda gençlerin talepleri dinleniyor, raporlar oluşturuluyor.

Anketlerdeki son durum da titizlikle takip ediliyor.