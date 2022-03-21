Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kendi evine sahip çıkmak için davet beklemez

21 Mart 2022 Pazartesi 19:25 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 20:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



AK Parti, milletimizin partisidir. Girdiği 15 seçimin tamamında sandıktan birinci çıkaranda, başarıya ulaşmasını sağlayanda milletimizdir

AK Parti, millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Kadro değişimi de bayrak yarışıdır.

AK Parti sizlerin evidir, insan kendi evine sahip çıkmak için davet beklemez

Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir resim olarak nitelendiriyorum. Bu resimden hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada büyük bir eksiklik ortaya çıkar.

Ağustos ayında 21. yılını geride bırakacağımız AK Partimizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimizedir. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, güçlendirmek için davet beklemez.

Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, paha biçilemezi işte buradadır. Ne parti olarak ne ülke olarak böyle bir hazineye sırt çeviremeyiz. Haklı haksız gerekçe, sizlerin AK Parti ve ülkenin mücadelesinin dışında tutmaya bahanesi olamaz. Anadolu'yu kendimize, dervişiyle abdalıyla birlikte vatanda yaptık.

Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin, darbecilerin geri kalmışlığından AK Partimizin verdiği mücadeleyle hep birlikte kurtardık. Sizlerden ülkenin ve milletin üzerindeki hakkının yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden torunlarınıza, evlatlarınıza miras bırakacağınız Türkiye için çevrenizdeki imkanı sonuna kadar kullanmanızı bekliyorum.

Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu, "kim var dendiğinde" sağına soluna bakmadan "ben varım diyecek" dava adamlığı bekliyorum.

Sizler başta olmak üzere, AK Parti ailesinin her bir ferdi, karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, dirayete, kabiliyete sahiptir

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir.