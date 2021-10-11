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Politika

Başkan Erdoğan duyurdu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişiyor

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz.' dedi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 19:54 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Önümüzdeki dönem için yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlıyız.

Hükümet olarak üzerime düşünleri yaptık, yapıyoruz. Yeşil Kalkınma devrimini de aynı samimiyetle milletimizin tavrına sunuyoruz. Her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek vermesini bekliyoruz.

İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz ve bünyesinde İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kuruyoruz.

Bir diğer kurumsal reformu da göç konusunda yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç idaresini Göç İdaresi Başkanlığına yükseltiyoruz.

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