Başkan Erdoğan duyurdu: En kısa sürede hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız yarın ilk orucunu tutacağımız başı rahmet ortası mafiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyanın her alanda huzura, barışa, adalete, merhamete ihtiyacı olduğu dönemde eriştiğimiz Ramazan'ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum.

Bugün burada Fatih Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 13 kütüphane ile gençlik ve spor merkezlerinin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Kütüphanelerimiz bünyelerindeki 150 bin kitapla toplam 1800 kişiye hizmet verecek kapasitededir. Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizin imkanlarından gençlerimiz geniş bir şekilde istifade etmektedir. Tamamı da salgın döneminde hazırlanan kütüphanelerimizi bugün toplu bir şekilde resme hizmete açıyoruz. Hamdediyoruz zira Kitabullah kitabımız Kur'an-ı Kerim ikra ile başlıyor ve oku emri ilahisi ile başlayan kitabımızda işte bu kütüphanelerimizin bu noktada adeta bütün gençlerimizin yediden yetmişe okuma imkanını hazırlaması sebebiyle de ben belediye başkanımızı ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Tabi Fatih Belediyemizin hizmetleri sadece bununla sınırlı değil Zeyrek Akademi bünyesinde fotoğrafçılıktan Osmanlı Türkçesi ve Minyatür okumalarına kadar geniş alanda hizmet veriliyor. Medrese Davup Paşa lisansüstü ve doktora öğrencilerinin hizmetindedir. Bilim Fatih'te ise içindeki atölyelerinde bu güne kadar 33 bin öğrencimizin ufukunu açacak faaliyetler icra edilmiştir. Bunların yanında 9 ayrı spor merkezi ile de pek çok branşda gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri alt yapı sunulmuştur. Tüm bu hizmet ve eserlerin Fatih ilçemiz başta olmak üzere İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri ilçemize kazandıran belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

Sevgili gençler biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin içinde faaliyete geçirdik. Millet Kütüphanemiz gece gündüz gençlerimize ve araştırmacılarımıza hizmet veriyor. Kütüphanenin önünden geçtiğimiz vakitlerde giriş kapısının adeta arı kovanı gibi işlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Rami kışlasını restore ederek çok daha büyük kapasiteli bir kütüphaneyi inşallah İstanbulumuza da kazandıracağız. Belediyelerimizin açtıkları kütüphaneleri, gençlik merkezlerini, mahallelere kadar yayılan kılcal damarları olarak görüyorum.

Alışveriş merkezlerinden havalimanlarına, tren garlarından otobüs terminallerine kadar her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması da memnuniyet vericidir. Aynı şekilde elektronik kitap uygulamaları da yaygınlık kazanıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız da kitapsız okul kalmayacak projesi ile okulların tamamını kütüphanelerle donatıyor.