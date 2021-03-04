Başkan Erdoğan duyurdu: Son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi"nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- (Kovid-19) Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz.
- (Kovid-19) Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.
- 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.
- Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.
- 2025 Vizyon Belgesi'nde öngörülen projelerin finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz.
- Salgının etkilerini en aza indirmek için bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021 senesinin turizm sektörü açısından kayıpların fazlasıyla telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara şimdiden başladık.
- Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir.
- İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.
- İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.
- Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek, maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum.