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Politika

Başkan Erdoğan duyurdu: Son aşamaya gelindi

Başkan Erdoğan, 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi' dedi.

AA04 Mart 2021 Perşembe 14:25 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 14:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- (Kovid-19) Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz.

- (Kovid-19) Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.

- 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.

- Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

- 2025 Vizyon Belgesi'nde öngörülen projelerin finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz.

- Salgının etkilerini en aza indirmek için bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021 senesinin turizm sektörü açısından kayıpların fazlasıyla telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara şimdiden başladık.

- Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir.

- İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

- İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.

- Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek, maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum.

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