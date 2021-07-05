Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan: Bu alanda destan yazdık

5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz.

-Salgına ve kuraklığa rağmen Ankara'da şuana kadar içme suyu sıkıntısı çekilmedi.

-Ankaramıza bu tesisleri kazandırırken komşu şehirlerimizi de ihmal etmiyoruz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz.

-Yıllık 17 milyon lira gelir artışı sağlanacak.

-Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Suyu açık kanalet sistemleriyle kullanmanın yanlış olduğu inancındayız.

-Su kirlililiğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor.

-Son 19 yılda su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak birçok projeyi hayata geçirdik. İllerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu çalışmalarını planladık.

-Son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Toplam 1000 tesisi bu dönemde tamamladık. 45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık, yaptığımız tesislerle su depolama kapasitemizi yükselttik.

-İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle 26 adet yer altı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar bu sayıyı 150'ye yükselteceğiz.

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