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Başkan Erdoğan: Elim kaza kaybettiğimiz askerlerimize rahmet diliyorum

Başkan Erdoğan Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Bu sabah elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize şifa diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri’ne milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum."

"Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır."

"Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor."

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