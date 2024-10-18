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Politika

Başkan Erdoğan: Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı

Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü alt yapısı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor. Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. Yıllık enflasyon geriledi... Yeterli olmadığının farkındayız. Biraz daha sabredip neticesini göreceğiz.' dedi.

18 Ekim 2024 Cuma 15:04 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Metal Sanayicileri Sendikası 51. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil MESS üyelerimiz burs programı ile de nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor.

* Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü alt yapısı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor.

* Küresel ekonomini son 5 yıldır içinde bulunduğu sancılı ve fırtınalı süreci sizler zaten biliyorsunuz. Koronavirüs salgını ve jeopolitik gerilimler tedarik zincirinde kırılmalara yol açtı.

* Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı, eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı.

* Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

* İşsizliği azaltmayı, istihdamı arttırmayı, iş gücü piyasasında kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan istihdam destekleyici politikalarımız sürecek.

* Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı.

* Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var.

* Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz.

* 22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz.

* Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir.

* Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür.

* Siyasi partilerin, sendikaların, hangi görüşe mensup olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz.

* Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor.

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