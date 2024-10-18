Başkan Erdoğan: Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Metal Sanayicileri Sendikası 51. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil MESS üyelerimiz burs programı ile de nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor.

* Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü alt yapısı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor.

* Küresel ekonomini son 5 yıldır içinde bulunduğu sancılı ve fırtınalı süreci sizler zaten biliyorsunuz. Koronavirüs salgını ve jeopolitik gerilimler tedarik zincirinde kırılmalara yol açtı.

* Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı, eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı.

* Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

* İşsizliği azaltmayı, istihdamı arttırmayı, iş gücü piyasasında kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan istihdam destekleyici politikalarımız sürecek.

* Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı.

* Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var.

* Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz.

* 22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz.

* Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir.

* Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür.

* Siyasi partilerin, sendikaların, hangi görüşe mensup olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz.

* Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor.