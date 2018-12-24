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Başkan Erdoğan, Engelli İstihdam Tören'inde konuşuyor

Başkan Erdoğan, 'Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

İlk defa devlet korumasındaki gençlerimiz, öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi görevlere atanıyor. Engellerin evlatlarımızın zihinlerinde veya uzuvlarında değil, onları eksik olarak gören kalplerde olduğunu düşünüyoruz. Sahipsiz kalan her çocuğun annesi de babası da devlettir. Yetimine, mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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