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Politika

Başkan Erdoğan: Fahiş kira artışlarına giden cezasını çekecektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz' dedi.

21 Temmuz 2023 Cuma 13:50 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Fahiş kira artışlarına giden cezasını çekecektir
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası dönüşünde uçakta kira artışlarına ilişkin, fahiş kira artışını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gidileceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz.

Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kira
  • ceza

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